Porto Alegre conta com mais uma UTI móvel para o atendimento de urgência à população. O veículo, que integrará a base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi adquirido por meio de emenda parlamentar da senadora Ana Amélia Lemos (PP) e entregue nessa quarta-feira ao prefeito-em-exercício Gustavo Paim durante cerimônia no Paço Municipal.

