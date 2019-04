A Prefeitura de Porto Alegre inaugura, nesta terça-feira, 2, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Tipo III (CAPS AD) da Região Noroeste / Humaitá / Navegantes / Ilhas. O ato ocorre na sede do CAPS III AD (av. Pernambuco, 1.700, no bairro Navegantes, às 9h. Antes instalado em uma área no IAPI, a nova estrutura foi ampliada.

Deixe seu comentário: