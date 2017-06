Carne Devon Certificada é apresentada a supermercadistas

A Carne Devon certificada, que já chegou ao comércio de Santa Catarina, foi uma das atrações da Expofeira, de Joinville, Santa Catarina, encerrada ontem. O evento, que procura trazer as novidades para o setor de supermercados, chega a sua 30ª edição. As vantagens da carne Devon foram apresentadas pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon (ABCD), Gilson Hoffmann, vice-presidente comercial da ABCD, Antônio Marcos Passarim, pela coordenadora do programa de Certificação da Carne Devon, Simone Bianchini, e por representantes do Frigorífico São João, de Santa Catarina, o primeiro a realizar a certificação das carcaças da raça.

De acordo com Hoffmann, o intuito da participação é apresentar aos comerciantes de Santa Catarina, um produto diferenciado, que chega às gôndolas para atender à demanda crescente por carnes com qualidade gourmet. O Devon é uma raça de gado que se caracteriza pela uniforme capa de gordura e marmoreio – gordura entremeada nas fibras da carne – que lhe confere mais sabor e maciez.

Além disso, a presença do selo de certificação nas embalagens garante ao consumidor a rastreabilidade do produto e a aprovação em critérios de qualidade, fatores aos quais os consumidores têm estado mais atentos. Por enquanto, a carne certificada Devon ainda é uma exclusividade dos consumidores catarinenses.

