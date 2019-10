Ao fugir de uma blitz da operação “Balada Segura” na madrugada de quinta-feira, uma motorista de 29 anos perdeu o controle do veículo, que capotou na esquina da avenida Venâncio Aires com rua Vieira de Castro, em Porto Alegre. A mulher, sem ferimentos, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Além do veículo recolhido, ela recebeu multa de R$ 3,5 mil e deve ter suspenso o direito de dirigir.