Casa Branca confirma morte de filho de Osama Bin Laden em operação antiterrorismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a morte de Hamza, filho de Osama Bin Laden, durante uma operação antiterrorismo. Embora a confirmação oficial da Casa Branca tenha sido feita apenas neste sábado (14), a imprensa norte-americana já havia noticiado o ocorrido no final de julho. “Hamza Bin Laden, o alto responsável da Al-Qaeda e filho de Osama Bin Laden, foi abatido em uma operação de contraterrorismo realizada pelos Estados Unidos na região do Afeganistão/Paquistão”, disse Trump.

De acordo com a Casa Branca, Hamza tinha por volta de 30 anos e era uma das figuras que estava ao lado do pai quando ocorreram os ataques de 11 de setembro de 2001, contra as torres gêmeas do World Trade Center e o Pentágono. Na última semana, a data foi relembrada na última semana por ocasião do 18º aniversário dos ataques. “A morte de Hamza Bin Laden não apenas priva a Al-Qaeda de importantes habilidades e conexão simbólica com Osama Bin Laden, como prejudica importantes atividades operacionais do grupo”, diz o comunicado da Casa Branca.

