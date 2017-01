Casal de cachorros ganha festa de casamento em São Paulo

Uma festa com decoração especial, cerimonialista e até brinde com espumante. Essa poderia ser a descrição de um casamento comum, não fosse o fato de os noivos serem dois cães da raça Pug.

Habib e Lanna ‘se casaram’ em São Carlos (SP), em um evento organizado nos mínimos detalhes. “Fui atrás de tudo porque eu queria colocar o meu amor para eles, então não quis nada pronto”, contou Miriam Correa, dona de Habib.

As roupas demoraram quatro dias para serem confeccionadas e os demais itens da confraternização demoraram 10 dias, mas o casamento já estava sendo planejado há cerca de três meses.

“Da roupinha, que já era uma coisa pré-estabelecida, fui começar a desenvolver o que seria servido, bolinho para eles, especificamente para os cachorros”, disse.

Para ela, a cerimônia foi uma forma de expressar o amor pelo ‘filho’.

“Eu sempre gostei de cachorro e eles só trazem amor para a gente, então acho que isso é uma forma de retribuir o muito que ele já me deu. Se as pessoas fazem para os filhos, por que não podemos fazer para nossos filhos de pêlos?”, questionou.

A opinião é a mesma do empresário Ricardo Nosella, responsável pelas palavras de ‘união’ dos dois. “O amor que os bichinhos transmitem para a gente é uma coisa que não dá para mensurar, acho que esses gastos são relativos, mas necessários. Independentemente de qualquer coisa, esse amor e carinho que eles mandam para a gente é uma coisa impressionante e vale todo esse esforço”, defendeu.

À primeira vista

De acordo com a administradora, Habib e Lanna se conheceram em julho de 2016, quando iriam cruzar. No dia seguinte, outra fêmea deveria cruzar com o cão, mas foi rejeitada, e foi ali que Miriam notou algo a mais.

“Achei que seria uma cruza como qualquer outra, só que eles se apaixonaram. Desde então, ela tem vindo em casa para brincar com ele, fica semanas em casa e eles se adoram”, contou.

A sintonia foi tão grande que em breve os dois terão quatro filhotes, motivo para outra festa.

“Com essa notícia já estamos pensando no chá de bebê. Acho que tudo isso é uma forma de retribuir o muito amor que eles nos dão”, disse Miriam.

Comentários