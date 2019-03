Casemiro será capitão da Seleção no amistoso deste sábado

Casemiro será o capitão da Seleção Brasileira no amistoso deste sábado (23), às 14h, contra o Panamá. Depois da Copa do Mundo, Tite efetivou Neymar com a faixa. Desde então, essa será a primeira partida sem o atacante, que se recupera de uma lesão no pé direito e não foi convocado.

A escolha de Tite indica a criação de uma linha hierárquica que prioriza jogadores mais jovens, que não correm risco, pela idade, de ficarem fora da próxima Copa do Mundo, em 2022, no Catar.

Miranda, um dos maiores líderes do grupo e usual dono da faixa de capitão até o Mundial da Rússia, será titular contra o Panamá. Mas ele tem 34 anos e isso torna indefinida a duração de sua trajetória na Seleção ao longo deste atual ciclo.

Aos 27 anos, Casemiro será capitão do Brasil pela segunda vez. Em 2017, ele teve a honra na penúltima rodada das eliminatórias, no empate sem gols com a Bolívia, em La Paz. Na época, Tite promovia o rodízio do posto para estimular que todos pudessem exercer algum tipo de liderança.

Vinícius Júnior

Tite não descartou convocar Vinicius Junior para a Copa América mesmo sem tê-lo tido em nenhuma oportunidade anterior. O atacante do Real Madrid vestiria a camisa 7 no amistoso deste sábado, contra o Panamá, e na terça-feira, diante da República Tcheca, mas rompeu os ligamentos do tornozelo direito durante a derrota do Real Madrid por 4 a 1 para o Ajax.

Seu adversário daquela tarde, David Neres, herdou a vaga na Seleção e também o número 7. “Dificulta sim [o fato de não ter convivido com Vinicius na Seleção), mas não retira (a chance de ser convocado]”, resumiu o treinador na entrevista coletiva depois do treino desta sexta.

Tite também reconheceu uma avaliação equivocada sobre o garoto de 18 anos. Até poucos meses atrás, o técnico não imaginava inclui-lo numa lista de selecionáveis tão cedo. “Não tenho problema nenhum em voltar atrás. Eu colocava o Vinicius Junior em médio prazo, mas a realidade e seu nível de atuação o credenciaram a ser convocado.”

O técnico lamentou a ausência de outros machucados e citou uma reunião no meio da semana com o médico Rodrigo Lasmar para atualizar a situação de cada um. Todos eles têm chance de ir à Copa América. Além de Neymar, capitão da equipe que está garantidíssimo.

“O doutor Lasmar esteve há dois dias numa reunião para acompanhamento e a busca da recuperação de Neymar, Filipe Luís, Fernandinho, Dani [Alves], Douglas [Costa], Vinicius. Todos esses. São jogadores importantes e temos uma responsabilidade muito grande.”

Amistoso

Local: estádio do Dragão, no Porto

Data e horário: sábado, às 14h (de Brasília)

Escalação: Ederson, Fagner, Militão, Miranda e Alex Telles; Casemiro; Arthur, Paquetá, Coutinho e Richarlison; Firmino. Técnico: Tite

Reservas: Alisson, Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Allan, Felipe Anderson, Everton, David Neres e Gabriel Jesus

Arbitragem: João Pinheiro, auxiliado por Bruno Rodrigues e Álvaro Mesquita (todos de Portugal)

