Castigo recebido por jovem após ele bater a porta do quarto vira piada na internet

Acostumado a bater a porta do quarto, um jovem foi surpreendido por um castigo inusitado e agora tem apenas metade da porta. A expressão do rapaz diante da nova “janela”, que oferece quase zero privacidade, chamou atenção dos internautas. “Seria ainda mais engraçado se eles tivessem cortando a porta ao meio na vertical”, sugeriu um internauta.

A história fez tanto sucesso que uma pessoa ainda se deu ao trabalho de criar uma montagem para ilustrar a nova realidade do rapaz em tom de brincadeira.

