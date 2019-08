A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (28) a proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata da chamada cessão onerosa e prevê a divisão dos recursos provenientes de leilões do petróleo com estados e municípios. De acordo com a proposta, estados receberão 15% do total arrecadado e municípios ficarão com outros 15%.