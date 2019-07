A cantora Lady Gaga se mudou para o apartamento do ator Bradley Cooper em Nova York

Os boatos em torno do suposto romance entre a cantora Lady Gaga, de 33 anos, e o ator Bradley Cooper, de 44, não param de crescer. A cantora teria se mudado de Los Angeles, na Califórnia, para o apartamento do ator no bairro de West Village, em Nova York, segundo a revista americana InTouch.

Os dois fizeram o par romântico Ally e Jackson no remake de “Nasce Uma Estrela”, em 2018, e desde então, rumores de que estariam juntos não pararam de circular pelas redes sociais. Nada foi confirmado.

Ajudou a esquentar a história o fato de Cooper ter se separado em junho da modelo russa, Irina Shayk, de 33, com quem estava desde 2015 e tem uma filha.

A revista americana cita uma fonte anônima que diz que Lady Gaga “não perdeu tempo em preencher as gavetas que eram usadas por Irina no apartamento do ator”. A cantora, inclusive, já estaria dando seus toques pessoais à decoração da casa de Cooper.

Uma outra fonte da publicação diz que o ator é um homem muito organizado e que o fato de ele levar alguém para morar na casa dele significa muito. O gesto, completa a fonte, é a confirmação de que o romance ultrapassou a ficção.

“Não há dúvida de que eles estão apaixonados. Morarem juntos foi o próximo passo lógico. E agora eles não precisam mais fingir”, disse a fonte.

A separação de Irina e Bradley não ocorreu de forma amigável, segundo a revista People. O casal briga na Justiça pelos bens que adquiriram juntos e pela guarda da filha, Lea, de 2 anos.

Esclarecimento

A reportagem da revista InTouch, que afirmava que Lady Gaga tinha se mudado para a casa de Bradley Cooper, em Nova York, é falsa. Quem desmente é site Gossip Cop, especializado em checar fofocas de tabloides.

A checagem afirma que nunca houve um romance entre a Mother Monster e o diretor do filme Nasce Uma Estrela. O site ainda frisa que o tabloide InTouch já inventou outras histórias sobre a dupla — no mês passado, a “notícia” era que Gaga estava grávida de Cooper.

O Gossip Cop, que é um site de checagem, afirma que fontes próximas ao casal confirmam que Gaga e Cooper são apenas amigos próximos. O site Entertainment Tonight também reportou que o ator não está procurando por um novo amor após sua separação: suas prioridades são a filha Lea, de 2 anos, e a sua carreira.

