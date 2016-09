Celso Roth não confirma o time do Inter para o jogo contra o Figueirense neste sábado

O Internacional poderá ter um desfalque de última hora para a 28 rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa sexta-feira, Nico López sentiu desconforto e deixou o treinamento mais cedo. O caso é observado pelo departamento médico, que ainda pretende fazer uma nova avaliação clínica no atacante uruguaio antes do jogo contra o Figueirense.

“No final do treinamento falei com o médico do clube e ele vai passar por uma avaliação. Não sabemos o que aconteceu. Não foi joelho, vamos com calma. Vamos esperar a palavra do departamento médico”, disse o técnico Celso Roth.

Durante atividade tática, no gramado do Beira-Rio, Nico pediu atendimento médico e não voltou mais a trabalhar com bola. O treinador, de qualquer forma, não deu pistas sobre a escalação do Inter para o duelo com o time de Florianópolis (SC).

O desgaste pela sequência de jogos e viagens foi o argumento para que nenhum esboço fosse apresentado no campo. “Por estarmos com uma batida de viagens, jogos, nós soltamos um pouquinho, fizemos um recreativo e depois treino de jogadas ofensivas”, comentou o treinador colorado.

Com 27 pontos, o Inter recebe o Figueirense às 21h, em Porto Alegre. A partida é tratada como uma final, por reunir dois times que lutam contra o rebaixamento. A expectativa é de Beira-Rio lotado. Ontem, já haviam sido vendidos 38 mil lugares. O recorde é o da final do Gauchão, contra o Juventude, com 42.065 torcedores.

