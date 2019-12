Agro Centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar recebem caminhões

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Secretário Covatti Filho entrega chaves de caminhão para representantes da prefeitura de Porto Alegre. Foto: Emerson Foguinho/Seapdr Secretário Covatti Filho entrega chaves de caminhão para representantes da prefeitura de Porto Alegre. (Foto: Emerson Foguinho/Seapdr) Foto: Emerson Foguinho/Seapdr

Dois caminhões foram entregues nesta segunda-feira (2) para as prefeituras de Viamão e Porto Alegre. Os veículos integram projeto de apoio à modernização de centrais de recebimento de produtos da agricultura familiar e foram adquiridos pelo Estado, por meio da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) e de contrato de repasse com o governo federal, via Ministério da Cidadania.

“Esses caminhões serão importantes para ajudar na logística e na entrega dos produtos da agricultura familiar em municípios que executam ou apoiam a execução dos programas de compras governamentais”, disse o secretário Covatti Filho.

O Rio Grande do Sul se propôs a participar do edital do governo federal para fortalecer a capacidade operacional dos municípios, permitindo ampliar a participação de agricultores no mercado institucional e contribuir no apoio à modernização de centrais de recebimento de alimentos. O convênio com a União totalizou R$ 8 milhões e entregou um total de 40 caminhões, além de outros equipamentos como mesas em aço inox e balanças mecânicas de plataforma.

Em cerimônia no pátio da Seapdr, em Porto Alegre, o secretário Covatti Filho entregou as chaves dos caminhões para o secretário da Agricultura de Viamão, Marco Antonio Nunes Vieira, e para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Eduardo Cidade.

Também participaram da entrega os diretores da Seapdr Flávio Smaniotto (Cooperativismo), José Alexandre Rodrigues (Agricultura Familiar e Agroindústria), Carlos Remi Pacheco da Silva (Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Indígenas e Quilombolas), e o chefe de gabinete da Seapdr, Erli Teixeira.

