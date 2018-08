Cerimônia de entrega do Troféu Senar – O Sul abriu com destaque a agenda social da Expointer, premiando os melhores do agronegócio do RS e do País

O Troféu Senar-O Sul marcou com chave de ouro a noite deste domingo, com a entrega de prêmios aos melhores do agronegócio, na Associação Leopoldina Juvenil, abrindo o calendário social da Expointer, como acontece tradicionalmente. Convidados, entre comunidade empresarial e setorial gaúcha e autoridades prestigiaram o evento, promovido pela Rede Pampa de Comunicação, em parceria com o Senar-RS, integrante do Sistema Farsul, e apoio do Sicredi e Icatu Seguros.

Esta 16ª edição do evento homenageou o falecido presidente da Farsul, Carlos Sperotto, que dirigiu a entidade por cerca de duas décadas, deixando uma lacuna no segmento e um grande legado pela sua contribuição ao agronegócio no RS e no País.

Este ano foram destacadas 14 categorias, com distinção a empresas e personalidades. O prêmio na categoria Destaque Gaúcho, o último a ser entregue pelas mãos do presidente da Farsul, Gedeão Pereira, e pelo fundador da Rede Pampa, Otávio Gadret, distinguiu Carlos Eduardo Thompson Flores Lens, aplaudido em pé pela plateia, por sua atuação no cenário brasileiro.

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz nasceu em Porto Alegre, graduou-se em Direito pela Unisinos e, seguindo a tradição familiar, a exemplo de seu avô que foi ministro do STF, tornou-se jurista dos mais respeitados. Na carreira jurídica, por concurso, foi pretor, Procurador da República, Procurador Regional da República, ascendendo ao cargo de Procurador-Chefe da Procuradoria da República da 4ª Região. Em 2011 foi nomeado juiz federal pelo quinto constitucional do MP. No TRF4, passou a integrar a Corte Especial e tornou-se titular do Conselho de Administração do Tribunal. É membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil, ocupando a cadeira de seu tio-avô, o coronel Thomaz Thompson Flores.

O evento também contou com o show da cantora Maria Luiza Fontoura e sua banda, o grupo Samba e Amor. Suas temáticas preferidas são amor, raça, luta de classes e narrativas de histórias, encantando a plateia com um amplo repertório, tendo a MPB como carro-chefe. Não faltaram decoração esmerada e a execução dos hinos nacional e do Rio Grande, que marcam momentos de emoção na grande festa do agronegócio, traduzindo a importância do Rio Grande do Sul no mapa brasileiro em se tratando do agro e seus braços de atuação. Alunos do Colégio Tiradentes recepcionaram os convidados.

O Troféu é uma peça em bronze, criado pela artista plástica Glorinha Corbetta e simboliza a labuta do homem do campo na produção de alimentos, enriquecendo povos. O evento contou com transmissão ao vivo da Rádio Liberdade e Rádio Pampa. A TV Pampa retransmitirá a cerimônia no próximo dia 08 de setembro, às 11h40, e o Jornal O Sul estará publicando um caderno especial em sua edição on line com todos os premiados e destaques da festa, no próximo dia 02. A apresentação foi de Vera Armando. (Clarisse Ledur)

