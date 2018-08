Chá da tarde aborda intercâmbio para a melhor idade. Evento gratuito no próximo dia 21 de agosto, às 17h, na CI Zona Sul

Diz a lenda que intercâmbio é coisa de jovem. E a lenda está certa: é para jovens de espírito! Hoje em dia, intercâmbio é para quem tem jogo de cintura, vontade de se jogar no mundo e sair da sua zona de conforto. No próximo dia 21 de agosto, às 17h, na CI Zona Sul (Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção) haverá um chá da tarde sobre as novidades em programas para pessoas que estão na melhor idade. O “Tea Talk”, com chás e bolinhos, tem entrada é franca e é aconselhável confirmar presença através do telefone: 51-3062 0626.

“Um ótimo momento da vida para se fazer intercâmbio porque as pessoas dessa faixa etária já estão com uma vida estável e filhos adultos. Quem está aposentado já pode investir na própria qualidade de vida e viajar”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. Os programas oferecidos pela CI são para todas as idades, prova disso é que a maioria das escolas parceiras recebe estudantes de 9 a 99 anos.

Quem conversará com o público será o casal Ricardo e Lídia Habiaga. Ele, com 73 anos, e ela, com 70 anos, passaram quatro semanas no mês de junho na charmosa e pequena Antibes, na França, estudando francês. “Não queríamos apenas passear. Queríamos conhecer pessoas, fazer uma atividade e, claro, conhecer lugares novos”, afirma Ricardo. Com aulas pela manhã, as tardes e as noites ficaram livres para o casal passear. “A experiência foi ótima e inesquecível”, relata Ricardo.

Aos 84 anos, Luiz Ângelo Giacobbo também buscou um intercâmbio. “É a nossa cabeça o que nós torna velhos ou novos. Enquanto tivermos planos e vontade de viajar, tratemos de nos manter saudáveis e viajemos, porque a vida parada vendo televisão, sentado no sofá, nos aproxima do outro lado, acelera nossa chegada lá, o que não é interessante”, afirma Giacobbo, hoje com 87 anos, que teve a experiência de ter estudado inglês no Canadá.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

Deixe seu comentário: