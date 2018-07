Chacina deixa sete mortos

Sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida vítimas de uma chacina realizada no bairro de Passo das Pedras, em Porto Alegre. O caso, que aconteceu na noite de quinta-feira (19), teve entre os mortos duas mulheres grávidas. De acordo com a polícia, o crime teria sido cometido em uma casa utilizada para consumo de crack. Os criminosos teriam atirado no local de dentro um carro.

