Chamado de “Senhor dos clássicos” no Rio de Janeiro, Zé Ricardo fala sobre expectativa pelo Grenal : “Honra”

Com poucos dias no comando do Inter, o técnico Zé Ricardo já tem pela frente, em seu terceiro jogo no comando técnico, um clássico Grenal. Em entrevista após o empate em 1 a 1, com o Athletico-PR, o comandante falou sobre a expectativa para o enfrentamento deste domingo (03), na Arena.

“É uma honra para mim estar participando de um Grenal. Um clássico que, de casa, a gente sempre viu. Temos que enfrentar todos nossos adversários como se fosse uma final”, declarou o treinador do colorado. As informações são da Rádio Grenal.

Se por um lado, Zé será estreante em Grenais, em solo gaúcho, no Rio de Janeiro, o treinador chegou a ser denominado “Rei dos clássicos”. Em 2016, quando estava no Flamengo, o técnico comandou 21 clássicos cariocas. O primeiro, foi marcado por derrota. Depois, nos 20 clássicos seguintes, invencibilidade. Somando nove vitórias e 11 empates contra os arquirrivais Vasco, Fluminense e Botafogo.

Com apenas dois dias de preparação até a partida, o treinador destacou que, a receita para o primeiro Grenal terá como prioridade a recuperação dos atletas até domingo: “Para o jogo contra o Grêmio é descansar a equipe. Não tenho muito tempo para mudar muita coisa. É um clássico com muita história, mas essa primeira semana tem sido muito desgastante. Estava focado nesta partida [contra o Athletico-PR]”.

A primeira atividade do grupo ocorre nesta sexta-feira, na reapresentação do elenco, no CT Parque Gigante. Com o resultado em 1 a 1, com o Athletico-PR, o time de Zé Ricardo ficou na sexta posição, com 46 pontos, justamente atrás do Grêmio.