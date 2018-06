Chapa do MDB vai de Rigotto e Beto para o Senado

A chapa majoritária do MDB terá apenas a presença de dois representantes fora do partido: José Paulo Cairoli (PSD) e o ex-deputado Beto Albuquerque (PSB). A costura concluída – mas ainda não formalizada – prevê José Ivo Sartori (MDB) concorrendo à reeleição, Cairoli como vice e as duas vagas ao senado disputadas por Germano Rigotto (MDB) e Beto.

Pesquisas animam MDB

A recente pesquisa realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas animou o MDB, ao apontar a liderança de Sartori como candidato ao governo. Na pesquisa, de 12 de junho, Sartori tem 28%, distante do segundo colocado, Eduardo Leite (PSDB), com 11%.

Quem é o eleitor brasileiro

Pesquisa realizada pelo Ipespe para a XP Investimentos, entre 18 e 20 de junho fornece um breve retrato do eleitor brasileiro: ele é contra as privatizações (64%) mas não quer a intervenção do Estado na economia (52%). O eleitor está dividido em relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo (44% contra e 44% a favor), não aceita a legalização da maconha (80%) e se opõe à ideia de legalizar o aborto (75%), aceitando-o apenas em caso de estupro (61%), o que já é permitido pela atual legislação.

De novo, as causas da toxoplasmose

Precipitado, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, causou constrangimentos ao anunciar, na semana que passou, que a origem do surto de toxoplasmose em Santa Maria era a água. Agora, uma equipe de técnicos do Ministério da Saúde voltará ao município gaúcho para colher os últimos detalhes antes da divulgação da origem do surto. O anúncio será nesta terça-feira, na sede da 4ª Coordenadoria de Saúde do Estado em Santa Maria.

Agenda do ministro não inclui Santa Maria

Com agenda marcada para Porto Alegre nesta semana, Occhi está sendo pressionado a também visitar Santa Maria. Por ora, ele não confirma a ida à cidade.

A saída para o Beneficência

Vem sendo costurada a sete chaves a solução para evitar o fechamento do Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre, depois que foram encontradas falhas na última gestão, que levaram ao desaparecimento de cerca de R$ 10 milhões. A saída poderá ser a locação das dependências para um grupo privado, que reabrirá os 187 leitos. Estima-se que a dívida do Beneficência, hoje, ultrapasse os R$ 81 milhões.

Agora vai?

As obras da avenida Tronco em Porto Alegre, incluídas no já folclórico pacote das obras do Mundial – de 2014, é bom lembrar – serão, enfim, retomadas, com a disponibilização de recursos de R$ 15 milhões. Esses valores foram conseguidos pelo prefeito Marchezan Júnior, mediante remanejamento de outras operações com a Caixa Econômica Federal. A obra será tocada pelo consórcio formado pela Construtora Pelotense e a Toniolo Busnello. O compromisso é terminar em 24 meses. Antes do Mundial de 2022, portanto.

No grito?

As recentes manifestações de alguns líderes regionais e nacionais do Partido dos Trabalhadores, desqualificando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deve partir do pressuposto de que os desembargadores daquela Corte se intimidam com gritos. Os fatos demonstram o contrário.

Lei de combate à pirataria

Autor de projeto contra a pirataria, o deputado estadual João Fischer participa nesta segunda-feira, às 16h, no Palácio Piratini, do ato de entrega da Lei 15.182, que cancela a inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais do estabelecimento comercial que, de qualquer forma, adquirir, distribuir, entregar, armazenar, possuir em depósito, transportar, vender ou expor à venda mercadoria de origem ilícita ou não comprovada.

