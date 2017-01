Chapéu de Michael Jackson é leiloado por 33 mil reais

Um chapéu branco que o cantor Michael Jackson utilizou no famoso clipe da música “Smooth Criminal” foi adquirido por 10 mil euros (33 mil reais) no site de leilões Catawiki nesta quarta-feira (4). Conservado em perfeito estado, o objeto também está assinado pelo cantor com a mensagem “Love – Michael Jackson”.

“Smooth Criminal” foi lançado como single do álbum “Bad”, em outubro de 1988, e passou a ser a faixa principal de “Moonwalker”, o documentário que mostrava a evolução pessoal e artística do cantor, e do qual saiu o lendário vídeo, no qual Michael se inclina para a frente e para trás.

Na gravação, foram utilizados vários chapéus brancos feitos especialmente para Michael Jackson e as coreografias. Um destes chapéus é o leiloado, que conta com a particularidade de ter do lado de dentro a assinatura do cantor.

Segundo o site de leilões, o chapéu branco foi adquirido por um colecionador belga. (AD)

