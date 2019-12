Gastronomia Chef Rodrigo Werner morre aos 48 anos

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Rodrigo Werner foi vítima de um infarto fulminante. Foto: Reprodução/Instagram Rodrigo Werner foi vítima de um infarto fulminante. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O chef de cozinha Rodrigo Werner de Oliveira, de 48 anos, que apresentava o programa “Truques de Cozinha” na Band RS faleceu na noite de quinta-feira (26), vítima de um infarto fulminante em sua casa, em Caxias do Sul. A morte do chef foi confirmada pela sua assessoria nas redes sociais.

O Grupo Bandeirantes emitiu nota lamentando a perda do apresentador, que deixa a esposa e duas filhas. Conforme Leonardo Meneghetti, diretor-geral da emissora, a perda abateu a todos, em especial aos familiares e amigos. “O Rodrigo fazia um grande trabalho aqui conosco. Um grande chef, que mostrou também talento para fazer um programa de televisão. Muito triste este momento”, declarou. Sobre o futuro do programa, não houve manifestação oficial, pois a equipe entende que não é o momento para tal definição.

O velório está ocorrendo nesta quinta-feira (27), na Sala 2 das Capelas Cristo Redentor (rua Vinte de Setembro, 3230a, bairro São Pelegrino, Caxias do Sul) e a despedida do apresentador será às 19h, no Memorial Crematório São José, também na cidade natal dele.

