A cheia do Guaíba levou quase cem pessoas a buscar alojamento em um abrigo

O número de pessoas que precisou ir para um abrigo montado pela prefeitura de Porto Alegre subiu para 98. Vinte e oito famílias estão no Colégio Alvarenga Peixoto, na Ilha Grande dos Marinheiros. Já o número de moradores que estão em residências de conhecidos ainda não foi contabilizado pela Defesa Civil municipal.

Na Ilha das Flores, seis famílias optaram por montar barracas em uma área seca, perto de casa, para evitar saques durante a enchente. Já na Ilha da Pintada, não há registro de desalojados até o momento. Na noite desse sábado, o nível do Guaíba marcava 2,43 metros no Cais Mauá.

Já em outras regiões, com a volta do tempo firme no Rio Grande do Sul depois de uma semana, alguns municípios estão conseguindo retomar a normalidade. Conforme o boletim divulgado na tarde desse sábado pela Defesa Civil Estadual, dez cidades estão com a situação estabilizada. No entanto, 163 municípios continuam enfrentando problemas em decorrência do mau tempo que atingiu o Estado.

O número de pessoas fora de casa diminuiu para 11.580. Em Nonoai e Sarandi, os moradores conseguiram retornar para suas residências. Já o número de cidades em situação de emergência permanece em 95. Pela manhã, entraram para a lista de decretações Redentora, Pinheiro do Vale, Constantina, Não-Me-Toque e Áurea.

