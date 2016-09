Chico Lisboa, Escola de Fotografia Câmera Viajante e Galeria de Arte do DMAE realizam exposição

Até o dia 14 de outubro o público poderá visitar na Galeria de Arte do Dmae a exposição coletiva de fotografias “Moinhos de Vento Todo o Tempo” na segunda edição do Projeto Fotografia Todo o Tempo. O evento integra a programação de comemoração do aniversário de 78 anos da Chico Lisboa.

A mostra – inaugurada pela Associação Riograndense de Artistas Plásticos Francisco Lisboa, em parceria com a Câmera Viajante e a Galeria de Arte do DMAE – reúne 42 artistas inscritos e conta com mais de 100 obras.

SERVIÇO

“Moinhos de Vento Todo o Tempo”

Visitação: até 14 de outubro de 2016, de segunda a sexta, das 9h às 17h

Onde: Galeria de Arte do DMAE (Rua 24 de Outubro, 200 – Moinhos de Ventos, Porto Alegre)

Entrada franca

