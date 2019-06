China poderá cortar exportações tecnológicas aos Estados Unidos

Segundo o editor-chefe do jornal chinês Global Times, o governo da China estaria prestes a cortar as exportações tecnológicas para os Estados Unidos. O editor, no entanto, não informou a fonte da informação. Caso se concretize, esta seria uma resposta direta do governo de Pequim às sanções impostas pela casa branca a Huawei, maior fabricante de smartphones atualmente, na frente, inclusive, da americana Apple.

A declaração foi dada nas redes sociais do jornalista. “Esse é um grande passo para melhorar o sistema e também uma medida contra as ações dos EUA”, escreveu ele, e acrescentou: “Quando estiver efetiva, algumas exportações de tecnologia para os Estados Unidos estarão sujeitas a controles.”

Based on what I know, China is building a management mechanism to protect China's key technologies. This is a major step to improve its system, and also a move to counter US crackdown. Once taking effect, some technology exports to the US will be subject to the control.

— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) June 8, 2019