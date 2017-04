‘Chuva de estrume’ atinge pai e filha em conversível estacionado na Alemanha

Pai e filha que estavam em um carro conversível estacionado foram alvo de uma “chuva” de estrume no último sábado (8) na cidade alemã de Altomuenster.

Um caminhão que levava um tonel de estrume líquido fez uma curva no local e, como o fazendeiro não havia fechado apropriadamente o topo do tonel, o estrume vazou e espirrou no carro estacionado.

O motorista do conversível Renault, de 52 anos, e sua filha, de 14, estavam dentro do veículo e foram atingidos. Eles ficaram cobertos pelo estrume “da cabeça aos pés”, disse a polícia.