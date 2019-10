Chuva e umidade tendem a permanecer nos próximos dias no Rio Grande do Sul

Chuva e umidade tendem a permanecer no Rio Grande do Sul nos próximos dias, conforme o Boletim Meteorológico Semanal da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural).

Nesta sexta-feira (18) a nebulosidade ainda vai predominar, mas a chuva deve se concentrar somente sobre as faixas Norte e Nordeste. No sábado (19), o tempo seco e com temperaturas amenas predominará em todo Estado.

No decorrer do domingo (20), a aproximação de uma frente fria vai provocar chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Na segunda-feira (21), a propagação da frente fria manterá a nebulosidade e a chuva em todo Estado, ainda com risco de temporais. A partir da terça-feira (22), o ingresso de ar seco garantirá o tempo firme, com declínio das temperaturas em todo Estado.

Os valores de precipitação previstos oscilarão entre 35 e 50 mm na Fronteira Oeste e Missões. No restante do Estado os totais esperados deverão variar entre 60 e 80 mm. Na Zona Sul e parte da Campanha, os volumes deverão ser superiores a 90 mm em várias localidades.