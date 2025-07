Inter Inter se movimenta no mercado e tenta reverter crise no Brasileirão

O Inter já está nos preparativos finais para a retomada do Brasileirão, onde precisa se recuperar. O Colorado ocupa atualmente a zona de rebaixamento e terá um confronto direto neste sábado, às 16h30min, no Beira-Rio. Caso vença, o Inter sairá do temido “Z4”.

Pensando nisso, a diretoria busca reforços — especialmente após a lesão do experiente volante Fernando. O técnico Roger Machado quer peças para suprir sua ausência. A direção já formalizou uma proposta pelo volante colombiano Juan Portilla, destaque do Talleres, equipe argentina. O Colorado, no entanto, não está sozinho na disputa: enfrenta a concorrência do Atlético Mineiro, que já iniciou conversas com o clube de Córdoba, e do River Plate, que também demonstrou interesse.

A multa rescisória do colombiano é de 6 milhões de dólares (cerca de 32,6 milhões de reais). O Inter ofereceu 3 milhões de dólares (aproximadamente 16,3 milhões de reais) por 50% dos direitos econômicos do atleta. A proposta foi considerada baixa pela direção do Talleres, que estaria disposta a negociar por 5 milhões de dólares (27 milhões de reais). Ciente disso, o River Plate apresentou uma oferta de 4 milhões de dólares (21,7 milhões de reais), valor mais próximo do pedido dos dirigentes da equipe cordovesa.

Além de Juan Portilla, o Inter também sondou Alan Rodríguez, segundo volante titular do Argentinos Juniors.

