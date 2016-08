Cientista da Nasa diz que os extraterrestres estão se espalhando pelo nosso Sistema Solar

Apesar de a Nasa (agência espacial americana) – pioneira na exploração do Universo – negar a existência de extraterrestres, a revelação de que milhares de naves alienígenas se concentram nos anéis do gigante gasoso Saturno – sexto planeta em distância do Sol –, feita pelo cientista aposentado Norman Bergrun, que atuou no Centro de Pesquisa Ames, da Nasa, tem gerado euforia entre os adeptos da teoria dos “deuses astronautas”. O engenheiro, acostumado a trabalhar no desenvolvimento de aeronaves experimentais produzidas pela agência, revela o fato de o governo americano saber da existência de naves extraplanetárias. Contudo, diz que as autoridades ocultam as evidências.

Alarme.

Segundo Bergrun, a quantidade desses óvnis (objetos voadores não identificados) têm aumentado de forma alarmante. O cientista também acentua que os anéis, conhecidos pela ciência como uma mistura de gelo, poeira e material rochoso, são, na verdade, compostos em grande parte pelas “naves espaciais e seus gases de escape”.

O especialista, que já foi um dos mais respeitados da Nasa, enfatiza o aspecto de as estruturas serem controladas por entidades inteligentes. Segundo ele, os alienígenas usam os anéis como fonte de energia. Além de Saturno, alega o americano, as naves estariam “visitando” outros planetas. “O que já está claro para nós, é que esses objetos habitam Saturno, primeiro lugar em que eu os encontrei. Mas, eles estão se proliferando. Podem ser vistos ao redor de Júpiter e de Urano. Nos lugares onde existem anéis”, garante.

Prestígio entre os ufólogos.

Bergrun é também conhecido no meio ufológico por ter escrito livros sobre o tema e participar de projetos sobre a existência alienígena (Projeto Camelot). Ele critica o fato dessa realidade ser negligenciada por seus colegas (cientistas), que se recusam a aceitar as inusitadas revelações. Até o momento, a Nasa não comentou as polêmicas afirmações.

