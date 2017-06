Cientistas brasileiros descobrem um caminho para deter o mal de Alzheimer

Um caminho para diagnosticar e tratar o mal de Alzheimer foi descoberto por cientistas da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em animais, a estratégia deteve o até agora inexorável processo de perda de funções do cérebro causado pela doença quando em fase inicial. Ela consiste em restabelecer a comunicação de sinais nervosos interrompida e, com isso, restaurar a memória. É como por de novo em pé linhas de transmissão derrubadas e restaurar o funcionamento do cérebro.

A descoberta mereceu destaque numa das principais publicações científicas especializadas, a revista Journal of Neuroscience. O estudo foi realizado com animais, mas traz luz para tratar a doença humana. Progressivamente mais comum à medida que aumenta a expectativa de vida, o mal de Alzheimer é a doença neurodegenerativa que mais afeta pessoas no mundo.

O alvo do estudo não foram os neurônios, mas um outro tipo de célula do cérebro até há alguns anos considerado secundário, os astrócitos. Sem eles, as mensagens químicas que permitem ao cérebro comandar o organismo não são enviadas.

“O que descobrimos não significa a cura, mas uma estratégia para conter o avanço da doença. Também pode ser um indicador do Alzheimer, quando as perdas de função cognitiva ainda não são evidentes”, destaca a coordenadora do estudo, Flavia Alcântara Gomes, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A principal característica do mal de Alzheimer é a perda da memória e dos processos cognitivos. A doença rouba do cérebro a capacidade de raciocinar. A pesquisadora explica que isso acontece porque conexões nervosas – as mensagens químicas – são destruídas por um tipo de substância inflamatória que a ciência chama de oligômeros ab. Os pesquisadores da UFRJ descobriram que os oligômeros atacam com ferocidade os astrócitos. “Eles se tornam defeituosos e perdem funções”, disse a pesquisadora.

O resultado é que os astrócitos deixam de produzir uma substância essencial para a comunicação nervosa, chamada TGF-b1. Sem ela, o sistema de comunicação do cérebro começa a colapsar.

“Vimos que os níveis de TGF-b1 eram baixíssimos nos camundongos que servem de modelo para o mal de Alzheimer. Mas essa é uma molécula bem conhecida e podemos sintetizá-la. Quando a demos aos animais, a memória deles voltou. Eles pararam de apresentar sintomas e tiveram funções do cérebro restauradas”, afirmou a pesquisadora.

Outra a aplicação da descoberta é usar a medição dos níveis da TGF-b1 como biomarcador da doença. Baixas concentrações dessa substância poderiam indicar a existência da inflamação associada ao Alzheimer antes do surgimento de sintomas.

“Tanto o Alzheimer quanto outras formas de demência parecem ter forte relação com inflamações no sistema nervoso central. O que causa essas inflamações ainda não sabemos. Certamente há muitas causas e gatilhos. Mas, talvez, possa haver um tratamento comum para combater a inflamação”, disse Flavia.

O estudo, que contou com a participação do grupo liderado pelos cientistas Sérgio Ferreira e Fernanda De Felice, do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, é um mergulho na complexa química que comanda os processos de vida e morte. “Entender a doença de Alzheimer é tentar compreender o próprio envelhecimento”, disse a cientista.

Comentários