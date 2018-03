Cientistas desenvolveram um teste de urina que prevê a idade biológica do corpo

Pesquisadores chineses desenvolveram um teste capaz de identificar a idade biológica do organismo. Ou seja, o exame mostra com qual velocidade estamos envelhecendo, independente da nossa idade cronológica. As informações são do portal de notícias G1.

O estudo com os resultados do novo teste foi publicado na “Frontiers in Aging Neuroscience” na terça-feira (27). O desenvolvimento do teste foi possível porque pesquisadores conseguiram identificar uma substância (a 8-oxoGsn) que indica a velocidade do envelhecimento.

O composto é capaz de mostrar o quanto o corpo está submetido a um mecanismo comum no envelhecimento, conhecido como estresse oxidativo. Nesse mecanismo, o organismo vai perdendo sua capacidade de eliminar substâncias que, em excesso, são prejudiciais: os radicais livres. Esses compostos se ligam às células e causam danos ao DNA.

Embora o fenômeno aumente na medida em que envelhecemos, ele também está associado a fatores genéticos e a escolhas de estilo de vida, como a alimentação e a prática ou não de atividade física.

Por esse motivo, diferentes pessoas envelhecem a taxas diferentes. Segundo os cientistas, além de medir o envelhecimento, o teste pode ajudar a prever o risco de desenvolver doenças relacionadas com a idade. O exame também poderá ser usado para aferir a eficácia de tratamentos para retardar o envelhecimento – terapias que os pesquisadores acreditam ser possível no futuro.

Deixe seu comentário: