Cientistas tiraram a primeira foto do nascimento de um planeta

Uma equipe de astrônomos, liderada por um grupo de cientistas do Instituto Max Planck de Astronomia, na Alemanha, captou a primeira imagem do nascimento de um planeta. Chamado PDS 70b, o astro aparece se formando ao redor do círculo de gás e pó de uma estrela. As informações são da revista Veja e da agência de notícias Efe.

A descoberta foi publicada nesta segunda-feira (2) na revista Astronomy & Astrophysics e contou com o auxílio do telescópio (VLT) do Observatório Austral Europeu (ESO). Com o equipamento, os cientistas puderam identificar a forma do planeta através da matéria que circunda a estrela, e a partir da qual estes astros costumam se formar.

A detecção foi possível graças a um instrumento chamado SPHERE, instalado no VLT. Esse equipamento serve para estudar corpos celestes com uma técnica de imagem de alto contraste. Junto com a ajuda de um cronógrafo – uma máscara que bloqueia a luz da estrela central e permite detectar objetos planetários ao redor –, os astrônomos captaram e mediram o brilho do planeta, o que por sua vez permitiu conhecer melhor suas propriedades atmosféricas.

Ponto brilhante

A imagem resultante reflete um ponto brilhante à direita de um centro escuro. Ela foi tirada a 3 bilhões de quilômetros da estrela central, uma distância equivalente à que há entre Urano e o Sol.

A análise mostra ainda que o PDS 70b é um planeta gigante formado por gás, com uma massa algumas vezes maior que a de Júpiter e uma temperatura na superfície de cerca de 1.000 graus Celsius, muito mais quente que a de qualquer planeta do Sistema Solar.

“Depois de mais de uma década de enorme esforço para construir esta máquina de alta tecnologia, agora o SPHERE nos permite colher os frutos com a descoberta de planetas recém-nascidos!”, lembrou Thomas Henning, diretor do Instituto Max Planck de Astronomia.

Para Miriam Keppler, líder da equipe após a descoberta, apesar de os discos de estrelas jovens serem os lugares onde nascem os planetas, “até agora apenas algumas observações tinham detectado indícios de planetas recém-nascidos neles”.

“Precisávamos observar um planeta no disco de uma estrela jovem para compreender realmente os processos de formação planetária”, comentou outro dos autores, André Müller.

Com os resultados obtidos e a análise das propriedades atmosféricas e físicas do planeta, os astrônomos poderão avançar nas explicações teóricas sobre como ocorre o fenômeno da formação planetária no espaço.

Deixe seu comentário: