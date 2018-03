A cobertura de Justin Timberlake e Jessica Biel está à venda por mais de 25 milhões de reais: O casal já comprou um novo imóvel em Nova York por 65 milhões de reais

Justin Timberlake, 37 anos, e Jessica Biel, 36, colocaram sua cobertura em Nova York (EUA) à venda. O imóvel localizado no bairro Soho foi comprado pelo casal em 2010 por US$ 6,5 milhões (cerca de R$ 21 milhões) e está sendo vendido por US$ 7,9 milhões (cerca de R$ 25,5 milhões).

A cobertura tem aproximadamente 241 metros quadrados, três banheiros, um lavabo, e terraço que passa por todo o imóvel. Todos os móveis estão inclusos na compra da cobertura, que possui painéis de madeira customizados e janelas que vão do chão ao teto. É quase tão grande quanto o novo apartamento que Justin comprou com a esposa, em Tribeca.

Os artistas estão vendendo o apartamento após comprarem outra cobertura na rua Greenwich, também em Nova York, por US$ 20 milhões (cerca de R$ 65 milhões). Esta última tem quatro quartos, mais de 4 banheiros e um terraço tão grande quanto o próprio apartamento.

