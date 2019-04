Colaborar para prosperar: Unicred Centro-Oeste RS realiza ação de volta às aulas

Para incentivar os estudos de crianças e adolescentes neste começo de ano letivo, a Unicred Centro-Oeste RS elaborou uma ação colaborativa de volta às aulas. Com o intuito de unificar a cooperação, arte e aprendizado, as Unidades de Negócios das cidades de Uruguaiana, Alegrete, Santiago, Cachoeira do Sul e São Gabriel arrecadaram fundos para a compra de materiais escolares que foram distribuídos entres comunidades, instituições e EMEIs que atende, crianças carentes destes municípios.

O projeto de volta às aulas foi inspirado na ação de natal ocorrida em conjunto com o Salão de Inovação e Empreendedorismo da Agittec – UFSM no último mês de novembro. Na ocasião, foram engajados artistas plásticos de Santa Maria, que pintaram obras de arte, e o público presente no evento confeccionou cartões. Posteriormente, aconteceu a compra colaborativa das obras e dos cartões, onde todo o valor arrecadado foi convertido em presentes de Natal para as crianças da Turma do Ique, em Santa Maria.

Para contribuir com a ação de volta às aulas, os cooperados tinham algumas opções, , dentre elas a compra colaborativa das obras de arte e dos cartões feitos Salão de Inovação e Empreendedorismo da Agittec – UFSM, além da compra ou troca de cartões por materiais escolares, os cooperados puderam colaborar com a doação de cadernos, canetas, lápis, borrachas e demais materiais. A soma da ação beneficiou cerca de 220 crianças carentes.

Instituições Beneficiadas com os materiais escolares:

Unidade Uruguaiana:

Em Uruguaiana, foram 20 crianças carentes atendidas pelo grupo Muda Uruguaiana, que receberam da Unicred Centro-Oeste RS os kits escolares compostos de mochila, livro, caderno, lápis de cor, cola, tesoura, entre outros itens.

Unidade Alegrete

Em Alegrete, a Unicred buscou apoiar a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, beneficiando crianças da EMEI Nossa Senhora das Graças, que receberam seis carrinhos de bebês para a utilização no berçário da creche.

Unidade Santiago

Em Santiago, 11 kits de materiais escolares foram entregues para crianças carentes que frequentam a instituição Lar dos Meninos. Os kits foram compostos por cadernos, tesouras, lápis de cor, cola, canetinhas, estojos, entre outros.

Unidade Cachoeira do Sul

Em Cachoeira do Sul, a comunidade do Bairro Tupinambá foi a beneficiada pela ação de volta às aulas. Foram entregues para a comunidade 60 kits escolares, 10 baldinhos com kits educacionais para a creche do bairro e 10 kits de materiais escolares para a escola Diná Neri.

Unidade São Gabriel

Em São Gabriel, a escola Alcida Chagas, que atende cerca de 100 foi beneficiada com a Ação de Volta às Aulas a escola recebeu 2 DVDs e brinquedos para complementar as atividades educacionais.

