Com golaço de Matheus Henrique, Seleção Olímpica vence e segue invicta no Torneio Toulon

*Valéria Possamai

Matheus Henrique, volante do Grêmio, vem se destacando na Seleção Olímpica. Em seu segundo jogo pela disputa do Torneio de Toulon, o camisa 18 marcou um golaço, o segundo do time brasileiro na goleada por 4 a 0 sobre a França.

Com bom desempenho em duas partidas, Matheus já soma uma assistência e um gol marcado em sua primeira passagem vestindo a amarelinha.

Na próximo sábado, o Brasil enfrenta o Qatar em busca da primeira colocação e vaga nas semifinais do Torneio de Toulon.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: