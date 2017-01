Com lesÃ£o na coluna, amigo do filho de William Bonner e FÃ¡tima Bernardes recebe apoio na internet

Giuliano Castro, amigo de Vinícius Bonemer, tem recebido várias mensagens de solidariedade por parte dos colegas após o acidente automobilístico sofrido nesta terça-feira (3). Gravemente ferido, ele sofreu lesões graves na coluna e na medula e segue internado no Hospital Santa Izabel, no Rio de Janeiro (RJ).

Um dos amigos que se manifestou nas redes sociais foi Guilherme Paes Leme, filho do ex-diretor global João Pedro Paes Leme, que festejou a virada de ano com os dois em Búzios. Em sua conta no Instagram, Guilherme postou uma foto ao lado de Giuliano e escreveu: “Juba, você é monstro! Uma pessoa sensacional. Honesto, correto, paciente, sensível e humano. Você é meu irmão. Nossos laços sempre foram muito fortes. Depois que você foi pra NY e eu pra Orlando viramos praticamente irmãos de sangue. Você vai se recuperar muito rápido! Dentro da possibilidade humana você é o Super Homem. Vou estar sempre ao seu lado, perto e longe“, disse Guilherme, que também comentou sobre uma música que Giuliano teria ensinado aos colegas.

Acidente – Nesta quarta-feira (4), a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio declarou que o acidente ocorrido na estrada entre Búzios e Cabo Frio envolveu três veículos: o Golf conduzido pelo filho de William Bonner e Fátima Bernardes, um caminhão e um Evoque. Em depoimento dado à polícia, Vinícius afirmou que estava retornando de Búzios em direção ao Rio quando colidiu com um caminhão em baixa velocidade ao tentar ultrapassá-lo. A manobra fez com que o Golf rodasse na pista e atingisse o Evoque. Giuliano dormia no banco de trás. Há relatos de que havia um terceiro rapaz estava no Golf, mas sua identidade ainda não foi confirmada. Os jovens foram encaminhados para a UPA local e depois transferidos para hospitais particulares. Os ocupantes dos outros veículos não sofreram ferimentos.

Segundo o comunicado da DP, Vinícius deu entrada no hospital local lúcido, sem sinais de embriaguez, e fez questão de fornecer amostra de sangue para realização de exame de alcoolemia, cujo resultado ainda não foi divulgado. Ele recebeu alta no mesmo dia. Vinícius Bonemer estava com a carta de habilitação vencida, mais ainda dentro do prazo de 30 dias previsto pela legislação de trânsito brasileira para a renovação sem incidência de multa.

Desde o acidente do filho, William Bonner vem sendo substituído pelo jornalista Chico Pinheiro na apresentação do Jornal Nacional. De acordo com a assessoria de imprensa da Rede Globo, a previsão é que ele retorne à bancada na próxima segunda-feira (9). Fátima Bernardes está de férias do programa Encontro até o fim de janeiro.

