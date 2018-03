Com o apoio da torcida, o Inter encerrou a preparação para o Grenal

Depois de uma semana longa de preparação, treinamentos e muito trabalho, o Inter encerrou a preparação para o Grenal 413 e está pronto para o duelo. O clássico acontece neste domingo (11), às 17h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Gaúcho.

Será o primeiro confronto contra o Grêmio nesta temporada, e o Colorado busca a vitória para terminar a primeira fase do estadual na liderança.

Os treinamentos da semana, visando a preparação para o Grenal, foram realizados com portões fechados no Beira-Rio, onde o técnico Odair Hellmann não deu indícios do time que ele colocará em campo. Já na manhã deste sábado (10), a atividade foi realizada com portões abertos, não somente para a imprensa, mas também para a torcida colorada, que compareceu em bom número para dar o último apoio aos atletas antes do duelo decisivo. Os jogadores fizeram uma atividade física, seguida de um treino recreativo e, para fechar, um trabalho de finalização.

Alguns atletas não foram ao campo na atividade deste sábado e ficarão de fora do jogo, casos de Uendel, William Pottker e Leandro Damião, todos lesionados. Danilo Fernandes, que voltou aos treinos, também está fora. A escalação não foi divulgada pelo treinador colorado, o que deve acontecer somente uma hora antes da partida.

Os ingressos para a partida foram quase todos vendidos. Para o Setor Superior, Inferior Livre e Cadeira Locadas/Central estão esgotados. Neste sábado, ainda havia bilhetes para os setores de Torcida Mista e Coração do Gigante (Área Vip).

Relacionados

Foram relacionados para o confronto: Brenner, Camilo, Charles, D’Alessandro, Daniel, Dudu, Edenilson, Gabriel Dias, Iago, Juan Alano, Klaus, Marcelo Lomba, Marcinho, Nico López, Patrick, Rodrigo Dourado, Rodrigo Moledo, Roger, Ruan, Víctor Cuesta e Wellington Silva.

