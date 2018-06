Com o auxílio do árbitro de vídeo, o juiz anulou o pênalti marcado em Neymar

Neymar já se preparava para cobrar o pênalti quando o juiz Bjorn Kuipers, da Holanda, mudou de ideia. Diante da imagem do árbitro de vídeo (VAR), o europeu desmarcou a penalidade, para revolta dos jogadores brasileiros. Esse foi o primeiro pênalti cancelado pela tecnologia no Mundial da Rússia, que tem se notabilizado pelo alto número de marcações com auxílio do VAR.

O lance aconteceu pouco depois dos 30 minutos do segundo tempo. Neymar recebeu livre na esquerda e foi tocado por Giancarlo González, quando tentava limpar para finalizar. O árbitro Kuipers entendeu que a mão foi suficiente para derrubar o brasileiro e deu o pênalti.

Logo em seguida, contudo, com Neymar já com a bola na marca da cal para realizar a cobrança, o juiz holandês reviu a jogada nos replays dos monitores e resolveu voltar atrás.

“A decisão foi tomada, não tem como mudar. Só vai gerar amarelo. Tem que ter tranquilidade para falar [com o árbitro]. Por mais que a cabeça esteja quente. Ele decidiu anular, mas fomos premiados com o gol”, disse, depois da partida, o capitão Thiago Silva.

A segunda rodada acabou de chegar à sua metade e já foram marcados 11 pênaltis, cinco deles com ajuda do árbitro de vídeo. Para a sorte brasileira, a anulação do pênalti não impediu a seleção de vencer o jogo. Com gols de Philippe Coutinho e Neymar, o Brasil conquistou sua primeira vitória no Campeonato Mundial de Futebol.

O Brasil reclamou muito de um possível pênalti não marcado contra a Suíça, e de uma falta não marcada sobre Miranda no lance do gol adversário. A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Sérvia, para tentar garantir a classificação para a próxima fase.

O jogo

Desde o início do jogo, a Costa Rica se postou em duas linhas de defesa e concentrou atenção nas ultrapassagens brasileiras. Sem campo para jogar, a seleção rodou a bola com lentidão e não teve os volantes como elemento surpresa na área. Nas roubada de bola, os “ticos” acionavam Urena como pivô e saíam com Brian Ruiz. Celso Borges teve boa chance em cochilo da defesa exatamente pelo lado esquerdo de Marcelo, na jogada mais perigosa contra o Brasil. Depois dos 25 minutos, a seleção melhorou. O gol anulado de Gabriel Jesus demonstrou que eram necessárias mais triangulações. E dos dois lados. Neymar, que prendeu menos a bola, foi lançado algumas vezes por Coutinho e Marcelo e não conseguiu concluir bem.

A presença de Douglas Costa mostrou que Tite tem opções para o restante da competição. Ao longo de toda a segunda etapa, o domínio aumentou, e as jogadas foram criadas pelos dois lados do campo. Com Paulinho mais próximo a Fagner e Douglas, o time produziu de forma constante, mas não conseguia concluir com precisão. Em jogada pela esquerda, Neymar recebeu a marcação, mas o zagueiro colocou o braço. O juiz apitou pênalti, mas voltou atrás.

Toda recuada, a Costa Rica passou a revezar jogadores ao chão para impedir a pressão da seleção. Não deu certo. No rebote depois de mais um abafa, com participação de Firmino, Coutinho chegou para dar um bico na bola e garantir a vitória, que ainda teria o gol tão esperado de Neymar, que foi aos prantos no apito final.

