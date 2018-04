Com o título do Campeonato Gaúcho praticamente garantido, o Grêmio volta as suas atenções para a Copa Libertadores

Após a goleada de 4 a 0 no primeiro duelo contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Campeonato Gaúcho, resultado que deixou o Grêmio muito próximo do título (que não conquista desde 2010), o Tricolor já começa a dar prioridade à Copa Libertadores da América de 2018.

A equipe sob o comando de Renato Portaluppi, que na primeira rodada (27 de fevereiro) empatou fora de casa em 1 a 1 com o Defensor (Uruguai), nesta quarta-feira dará prosseguimento à busca pelo tetracampeonato continental, embalada pela taça conquistada em 2017. O compromisso da vez é contra o Monagas (Venezuela), na Arena, às 19h15min.

Treino

Na tarde dessa segunda-feira, o elenco do Mosqueteiro retomou os trabalhos, com a participação dos atletas que não atuaram durante os 90 minutos do confronto contra o Brasil-PE. O auxiliar técnico Alexandre Mendes dividiu o grupo em três equipes, que trabalharam em campo reduzido no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, enquanto Renato supervisionava tudo à distância.

Enquanto um escrete esperava a sua vez de entrar, os outros dois se enfrentavam, tendo como coringa fixo o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira. O objetivo era a troca rápida de passes até a conclusão a gol – a rede foi estufada várias vezes, com destaque para o centroavante André, recém-contratado junto ao Sport-PE. O meia Matheus Henrique também participou normalmente da atividade, após se recuperar de lesão.

Para a manhã desta terça-feira está prevista mais uma sessão, provavelmente com o elenco completo, encerrando os preparativos para o duelo contra os venezuelanos. A parte inicial da atividade será fechada ao acesso da imprensa, mantendo assim uma praxe que tem sido adotada pela comissão técnica tricolor.

Já no próximo domingo, às 16h, o Grêmio vai ao estágio Bento Freitas, em Pelotas, para o jogo de volta das finais do Gauchão, o qual poderá perder por até três gols de diferença.

