Com time alternativo, Inter faz 3 a 1 contra Atlético-MG em Belo Horizonte

Na manhã deste domingo (15), às 11h, o Inter enfrentou o Atlético-MG em Belo Horizonte, no Estádio Independência. Com time alternativo devido a final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (18), o Colorado entrou em campo para defender a 6ª posição no Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em 3 a 1 para o time gaúcho, com gols de Pottker (2) e Neilton. Bruninho descontou para o Galo.

Aos três minutos, primeira chegada do Inter: depois do cruzamento de Parede, Pottker concluiu e chutou na rede, mas pelo lado de fora. Em seguida, veio a resposta do Atlético-MG: Chará cruzou na cabeça de Bruninho, que lançou no canto. Danilo Fernandes defendeu! Aos 18, mais uma jogada de Parede: depois de Pottker, o atacante concluiu mais uma, mas o chute foi para cima da goleira do Galo. Aos 25, quase gol de Heitor: o lateral colorado se mandou para o ataque, deixou três para trás e arriscou o chute. Grande defesa de Cleiton!

Três minutos depois, saiu o primeiro gol do Colorado: bola sobrou para Réver, mas William Pottker cabeceou no canto, sem chance para o goleiro. 1 a 0 para o Internacional. O primeiro tempo acabou aos 48, sem mais grandes chances para nenhum dos times. No intervalo, o Atlético fez duas trocas: Ramón saiu para a entrada de Cazares e Ricardo Oliveira deu lugar a Di Santo.

O Inter marcou o segundo gol logo no início da etapa complementar. Aos sete, Heitor mandou pra Sobis, que tocou para Neilton, ampliando o placar. 2 a 0 para o Colorado. Aos 12, depois de bate-rebate na área do Inter, Vinícius tentou abrir o placar para o Galo, mas a bola foi pra cima da goleira. Dois minutos depois, a pressão continuou, mas foi barrada por Danilo. Di Santo finalizou e o goleiro do Internacional fez milagre para salvar o time. Aos 15, mais pressão do Galo. Depois de Vinícius bater escanteio, Réver mandou para Léo Silva. Outra grande defesa de Danilo!

A pressão do Galo não inibiu o Inter. Aos 18, Pottker recebeu de Heitor e fez uma pintura em Belo Horizonte, marcando o terceiro do Colorado. 3 a 0 para o time visitante. Sob gritos de “time sem vergonha” e vaias da torcida atleticana, o Galo fez sua última substituição aos 21: saiu Vinícius para a entrada de Nathan. Aos 24, o autor de dois dos três gols da partida, William Pottker, saiu para a entrada de Sarrafiore, e aos 29, Sóbis deu lugar a Johnny, estreante no time do Internacional. Aos 37, última substituição do jogo: entrou José Aldo e saiu Neilton.

Quase no fim do jogo, aos 42, o Atlético marcou o gol de honra: depois de erro de Klaus, Chará cabeceou para Bruninho, que deslocou Danilo e descontou para o time de Minas Gerais. 3 a 1 para o Inter. Aos 47, Parede ainda levou um amarelo por falta em Chará. O jogo terminou aos 50, com vitória do Internacional. 3 a 1.

O próximo desafio do Inter será na quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, na finalíssima da Copa do Brasil contra o Athletico – dessa vez, paranaense.

