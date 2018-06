Com um gol do craque Cristiano Ronaldo, Portugal eliminou o Marrocos do Mundial

Graças ao quarto gol de Cristiano Ronaldo no Mundial, Portugal venceu por 1 a 0 o Marrocos, primeira equipe matematicamente eliminada da competição, e se aproximou das oitavas de final, nesta quarta-feira (20), em partida válida pelo Grupo B.

Autor de três gols na estreia diante da Espanha (3-3), CR7 voltou a mostrar seu faro matador contra os marroquinos. Logo no começo da partida, Marrocos tentou partir para o ataque, mas a resposta portuguesa foi rápida. Aos quatro minutos, Bernardo Silva recebeu de Gonçalo Guedes pela direita, pedalou e cruzou. A bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

Aos cinco minutos, no segundo escanteio seguido para Portugal, Cristiano Ronaldo abriu o placar. A cabeçada foi tão forte que a bola estufou a rede marroquina. Com o gol, Cristiano alcançou mais um recorde na carreira. Ele marcou o seu 89º gol pela seleção portuguesa e superou a marca do lendário atacante húngaro Ferenc Puskas, que fez 88 gols pelas seleções da Hungria e da Espanha nos anos 1950 e 1960.

Com o gol marcado no primeiro tempo, Cristiano ainda atingiu outra marca importante – ele se tornou o quarto jogador nos últimos cinco Mundiais a marcar, na mesma edição, pelo menos um gol de perna direita, um de perna esquerda e um de cabeça, isso em apenas dois jogos. Os outros foram James Rodríguez, da Colômbia, em 2014; Wesley Sneijder, da Holanda, em 2010; e Miroslav Klose, da Alemanha, em 2006.

O Marrocos, que apesar do gol sofrido dominou a partida, acabou tendo uma eliminação precoce devido à falta de pontaria apresentada nas duas partidas que disputou no Mundial, tanto diante dos portugueses como contra o Irã, adversário da estreia que o venceu por 1 a 0.

Portugal encerra a sua participação na fase de grupos jogando contra o Irã na segunda-feira (25). Com a vitória e a classificação para as oitavas encaminhada, Cristiano Ronaldo saiu mais uma vez do gramado de Lujniki, em Moscou, feliz. Em 21 de maio de 2008, atuando pelo Manchester United com Ferguson, o jogador português ganhou a final inglesa contra o Chelsea.

Decisão que foi decidida nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Cristiano marcou o gol do United nos 90 minutos, mas desperdiçou sua cobrança de pênalti. O caminho a um novo título, desta vez com a seleção portuguesa, é ainda longo. Há dois anos, na Euro 2016, Portugal avançou até o título, com um futebol semelhante.

Escalações

Portugal, que tem como técnico Fernando Santos, foi escalado com Rui Patrício; Cedric, Pepe, Jose Fonte e Raphael Guerreiro; William, João Moutinho (Adrien Silva), João Mário (Bruno Fernandes) e Bernardo Dias (Gelson Martins); Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo.

Marrocos, treinado por Herve Renard, jogou com Monir El Kajoui; Nabil Dirar, Mehdi Benatia, Manuel da Costa e Achraf Hakimi; Mbark Boussoufa, Karim El Ahmadi (Fayçal Fajr ), Hakim Ziyach, Younes Belhanda (Mehdi Carcela) e Noureddine Amrabat; Khalid Boutaib (Ayoub El Kaabi).

