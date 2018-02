Composição da mesa de abertura reforça a representatividade do evento

Na abertura do evento, a mesa foi composta pelo governador José Ivo Sartori, Ciro Simoni (deputado representando a Assembleia Legislativa do RS), Alceu Moreira, vereador representando a Câmara Municipal de Porto Alegre), Altair de Lemos Júnior (desembargador, representando o Tribunal de Justiça do RS), Eliseu Padilha (ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República), Pedro Westphalen (secretário dos Transportes do RS), Marcelo Dornelles (procurador-geral de Justiça do RS), Nelson Lídio Nunes (diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias), Marco Peixoto (corregedor do presidente do Tribunal de Contas do Estado do RS, representando a presidência do TC), Cilon Rodrigues da Silveira (prefeito de Xangri-lá), Alexandre Gadret (presidente da Rede Pampa), Nei Mânica (presidente da Cotrijal e Expodireto Cotrijal), Leandro Adaime (presidente da SABA), Claudio Bier (presidente do SIMERS e representante da FIERGS), Pedro Teixeira (presidente do SEST/SENAT), Luis Roberto Ponte (presidente da SERGS), Ricardo Portela (presidente do SICEPORT).

Deixe seu comentário: