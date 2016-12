ConcessÃ£o de vistos de trabalho para estrangeiros no Brasil cai 21%

Nesse contexto, o Brasil viveu um “boom” de profissionais estrangeiros entre 2011 e 2013, quando mais de 198 mil chegaram ao País, segundo dados do Ministério do Trabalho. Foram 69.077 em 2011, passando para 67.220 em 2012 e 62.387 em 2013.

Mas, a partir de 2014, a crise política e econômica fez o Brasil sair do radar das empresas e investidores. Com esse cenário, investimentos foram deslocados para outros países e os profissionais estrangeiros também mudaram a sua rota. Além disso, o custo de manter um expatriado no Brasil fez com que muitas empresas reavaliassem o seu quadro de expatriados.