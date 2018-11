A Uergs está com inscrições abertas para o concurso público para analista técnico – tradutor e intérprete de Libras. A realização do concurso está a cargo da Fundatec e as inscrições encerram no dia 30 de novembro. A formação exigida é graduação em Letras com habilitação em Libras ou certificado de proficiência em tradução e interpretação de Libras.

Deixe seu comentário: