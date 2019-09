Confira os artistas que estarão nos palcos do MECAMaquiné 2019

Uma das atrações confirmadas para o festival MECAMaquiné, que acontece no dia 12 de outubro com 15 horas de música, é a artista Gal Costa. Atração principal do line-up, a divulgação surpresa do nome de Gal foi feita nesta quarta-feira (25). Ela vai apresentar o seu último disco, A Pele do Futuro. O evento ocorre na Fazenda Pontal, localizada às margens da Lagoa das Malvas, a 10 km de Capão da Canoa, na RSC-407.

Além disso, Gal Costa vai cantar clássicos que marcaram os seus 50 anos de carreira, assim como apresentará músicas de outros compositores, como Marília Mendonça, Gilberto Gil e Djavan. A baiana também vai exibir novas versões para Sua Estupidez, de Roberto e Erasmo Carlos, Oração de Mãe Menininha, de Dorival Caymmi e Festa do Interior, de Moraes e Abel da Silva, entre outras.

O festival vai completar 10 anos no ano que vem. Outros artistas que também estarão no palco são Tulipa Ruiz, ganhadora do Grammy Latino, em 2015, na categoria Melhor Álbum Brasileiro de Pop Contemporâneo, e MC Tha.

O evento está marcado para iniciar às 14h e os ingresso estão disponíveis no site.

Confira as atrações do festival:

Palco principal:

Gal Costa

Tulipa Ruiz

MC Tha

Forró RED Light

Vermelho Wonder (by TNT Energy Drink)

AKEEM Music

Marô

Pistas paralelas:

Pool Party

Mari Rossi (BRASIL)

Craig Ouar (FRANÇA)

Bayetë (FRANÇA)

DJ CecYza (PERU)

Roger Weekes (INGLATERRA)

Good Block (INGLATERRA)

Clubinho #BOTA

Tarciso Bressan (Batida)

JOHNNY420

Nego Minas

João From The Block

Mari Kruger

Chameleon (Sexposed)

Clubinho #DALE

DJMTN 9090 + Barsotti (Coletivo Plano)

Suelen Mesmo + Pianki (TURMALINA)

Fritzzo + PV5000 (GRETA)

Baroque Angel + DJ Fran Piovesan (DOMA)

KIKA + posada (Goma rec.)

Tyra Lopez

