Confira quais são as marcas mais valiosas do mundo

A Amazon ultrapassou o Google e a Apple e se tornou a marca mais valiosa do mundo em 2018, segundo levantamento da consultoria Brand Finance. O valor da gigante do comércio eletrônico avançou 42% frente a 2017 e alcançou 150,811 bilhões de dólares. A Apple se manteve em segundo lugar no ranking, com alta de 37%, para 146,311 bilhões de dólares, enquanto o Google caiu para a terceira posição, mesmo com alta de 10%, para 120,911 bilhões de dólares, de acordo com o estudo Brand Finance Global 500, que reúne as 500 marcas mais importantes do mundo. As informações são do jornal O Globo.

“Desde o humilde começo da marca como uma livraria on-line, a Amazon tornou-se a maior do mundo em negócios na internet tanto por capitalização de mercado quanto receita. Não é mais apenas um varejista on-line, mas também um fornecedor de infraestrutura de nuvem e um produtor de eletrônicos. Agora, está indo além do espaço digital, com a aquisição no ano passado da Whole Foods, por 13,7 bilhões de dólares, que deu à marca um ponto de apoio no reino dos tijolos e da argamassa”, diz o documento.

Samsung

A coreana Samsung – a primeira marca fora dos Estados Unidos na lista – vem em quarto lugar, com 92,289 bilhões de dólares, seguida pelo Facebook, com 89,684 bilhões de dólares, que em 2017 estava na 9ª posição no ranking.

Tecnologia

“Pela primeira vez no estudo Brand Finance Global 500, as marcas de tecnologia dominam todas as cinco primeiras posições da liga. Samsung e Facebook registraram expressivos crescimentos no valor das marcas, de 39% e 45%, respectivamente, ultrapassando a AT&T. Mudança no topo é reflexo de uma tendência global mais ampla já que as marcas do setor de tecnologia hoje são mais de duas vezes o valor das telecoms”, aponta o documento.

China

Além da Samsung, o ICBC, Banco Industrial e Comercial da China, é a única marca fora dos Estados Unidos a marcar presença entre as dez de maior valor. Das 20 maiores marcas, seis são da China e nove são dos Estados Unidos.

Brasil

A primeira marca brasileira a aparecer no ranking é o Itaú Unibanco, mas muito distante do topo, na 206ª posição, com valor de 8 bilhões de dólares. Em 2017, estava em 219º lugar. O Bradesco é a segunda marca brasileira, na 313ª posição – queda frente ao 286º lugar de 2017 –, seguido por Petrobras (343º), Banco do Brasil (432º) e Brahma (493º).

Deixe seu comentário: