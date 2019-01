Conheça a provável escalação do Inter para a estreia no Campeonato Gaúcho

Faltando quatro dias para a estreia no Campeonato Gaúcho, nessa quarta-feira o Inter divulgou o time que deve começar a partida contra o São Luiz em Ijuí, às 19h deste domingo. Trata-se de uma escalação mista e repleta de caras novas.

Salvo alguma mudança de última hora, a equipe projetada pelo técnico Odair Hellmann na reta final da pré-temporada terá Daniel, Zeca, Roberto, Emerson, Iago, Rithely, Rodrigo Lindoso, Juan Alano, Martín Sarrafiore, Guilherme Parede e Pedro Lucas.

Ou seja: um terceiro-reserva como goleiro, dois promovidos da base (o zagueiro Roberto e o atacante Pedro Lucas), um recuperado de lesão e que aguarda desde o ano passado para entrar em campo (o volante Rithely) e dois recém-contratados (o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Guilherme Parede).

“Vamos tentar utilizar praticamente todos os atletas à disposição nas primeiras quatro rodadas do Gauchão, ajustando detalhes para as competições que o Clube do Povo terá pela frente”, ressaltou o comandante colorado em entrevista coletiva.

Preparativos

Na manhã dessa quarta-feira, a atividade teve os jogadores divididos em três equipes para exercícios táticos no gramado. Enquanto dois times se enfrentavam em uma parte do campo, outro praticava jogadas de bola parada. Já o turno da tarde, na academia do clube, priorizou o aspecto físico.

Quem também falou com a imprensa no Parque Gigante foi o meia Juan Alano. Ele comentou o décimo-quarto dia de atividades desde a reapresentação do elenco, em 2 de janeiro: “A pré-temporada vem sendo muito bem feita. Estamos dando continuidade ao trabalho e nos preparando bem, física e tecnicamente”.

