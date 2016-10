Conheça os sinais que indicam que você possa ter uma doença do coração

O quanto você conhece sobre o seu coração? O órgão tem a função de bombear o sangue para o corpo. Esquecer de cuidar bem do coração implica em sérios riscos: as doenças cardiovasculares são a maior causa de mortes no mundo. São 17,3 milhões de vítimas por ano, o dobro de todos os tipos de câncer juntos. Para combater o problema, a melhor arma é a informação.

Cerca de 80% das mortes prematuras poderiam ser evitadas com mudança de hábitos. São quatro os principais fatores que ameaçam seu coração e que devem ser mudados: fumo, dieta desequilibrada, sedentarismo e consumo excessivo de álcool.

É importante se manter alerta, visitando o médico regularmente, mesmo sem notar sintoma algum. Uma em cada três pessoas com obstruções nas artérias do coração tem morte súbita, sem sinais anteriores. “Todas as doenças são traiçoeiras, mas as de coração são muito mais”, afirma o cardiologista Dante Senra.

Sinais de infarto.

Os primeiros sinais de um infarto são dores no lado esquerdo do peito, que podem irradiar para pescoço, queixo e braço esquerdo, vômitos, náuseas e suor frio. O cardiologista aconselha correr para o médico: “Há um ditado em cardiologia que diz que tempo é músculo. Ou seja, quanto antes for atendido, menos danos ao músculo cardíaco”.

Para homens acima dos 35 anos, o cuidado deve ser redobrado. As mulheres costumam correr riscos maiores após a menopausa. Proteger-se de emoções fortes também é fundamental para a saúde cardiovascular. O “coração partido” a prejudica de verdade – existe até uma síndrome com este nome, a cardiomiopatia de Takotsubo.

A cada 40 segundos, uma pessoa morre no Brasil.

De acordo com as estatísticas, a cada 40 segundos, uma pessoa morre no Brasil em decorrência de problemas cardiovasculares. O que significa quase mil mortes por dia. Outro dado que chama atenção das autoridades de saúde é a quantidade de jovem com problemas de coração. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada três horas uma pessoa com menos de 40 anos de idade sofre um infarto no Brasil.

A cardiologista Valéria Braile comenta que nos últimos 10 anos, o número de infartados jovens cresceu mais de 10% e o motivo seria a rotina desregrada. “A população de hoje em dia está mais doente que a população passada. Existe o receio que os filhos não vivam tanto quanto seus pais por conta de uma vida desorganizada, do stress, do sedentarismo e do excesso de trabalho”, diz a cardiologista.

