Conmebol multa CBF por gritos homofóbicos em jogo da Copa América

Aproximadamente R$ 57 mil, ou 15 mil dólares, é o preço do preconceito demonstrado por torcedores, durante uma partida da Copa América. O valor corresponde à multa que a Conmebol aplicou na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O motivo da punição foram gritos com o termo “bicha”, enquanto o goleiro da Bolívia, Lampe, cobrava tiros de meta. O caso ocorreu durante o confronto entre bolivianos e brasileiros no estádio Morumbi, em São Paulo, na abertura da competição.