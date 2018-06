Consulado dos EUA comemora 242 anos da independência do país

A Cônsul Geral dos Eua em POA, Julia Harlan, recebeu nesta sexta-feira (29) convidados no Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre para celebrar os 242 anos de independência do país. Participaram do encontro autoridades gaúchas e porto-alegrenses, recebidos em um ambiente no estilo “western americano”.

O Embaixador dos Eua no Brasil, P. Michael McKinley, comemorou o processamento de mais de 70 mil pedidos de vistos realizados em um ano de atividades em Porto Alegre desde a abertura do Consulado dos EUA na Capital. Ele também falou sobre o programa “Select usa” desenvolvido para estimular os negócios com os EUA, mostrando as oportunidades e formas de atuação com o país.

Na oportunidade, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr propôs fazer no ano que vem uma “Semana dos EUA” para estimular o envolvimento dos porto-alegrenses com a cultura americana.

