Os donos de imóveis terão uma nova oportunidade para regularizar o IPTU 2018 em Porto Alegre

Os contribuintes de Porto Alegre que não efetuaram o pagamento da primeira parcela do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de 2018 no último dia 8, data limite para adesão ao parcelamento, terão nova oportunidade para regularizarem seus débitos. A Receita Municipal disponibilizou nesta segunda-feira (19) uma nova guia para parcelamentos com vencimento da primeira parcela no próximo dia 29, já incluída a multa de 2% exigida pela legislação.

Para regularizar a pendência e evitar que seja enviada para o SPC (cadastro de proteção ao crédito), o contribuinte deve obter a guia do parcelamento no site portoalegre.rs.gov.br/smf/, ou aguardar o documento fiscal que será enviado pelo correio.Também está disponível no site o formulário para inclusão do parcelamento em débito em conta, facilitando a quitação automática das parcelas dos próximos meses.

No início de abril, os contribuintes que não aderirem ao novo parcelamento serão encaminhados para cadastros de proteção ao crédito e protestados em cartório. A negativação em cadastros de proteção ao crédito e o protesto de devedores adotada pela Secretaria Municipal da Fazenda ocorre desde 2017 e já contabiliza mais de R$ 62 milhões negociados. Nesse mês, já foram encaminhados para o SPC mais de 9 mil contribuintes que tinham IPTUs de anos anteriores em aberto, assim como os devedores de ISS e ITBI.

