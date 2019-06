Os corpos de sete alpinistas que morreram no segundo pico mais alto da Índia foram encontrados no domingo (23), informou a polícia de fronteira. O grupo de oito pessoas desaparecidas há pouco menos de um mês incluía quatro britânicos, dois norte-americanos, um indiano e um australiano, e eles pretendiam chegar ao cume de 6.500 metros no Estado de Uttarakhand, no Norte do país.

Deixe seu comentário: