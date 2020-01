Agro Cotrijal realiza treinamento de boas práticas na aplicação de defensivos

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação Cotrijal

Mais de 200 produtores rurais, aplicadores e engenheiros agrônomos estiveram no Parque da Expodireto Cotrijal na quarta-feira (15/01) e quinta-feira (16/01) para participar da primeira edição do Curso de Boas Práticas na Aplicação de Defensivos.

O treinamento foi organizado pela Cotrijal, em parceria com a Teejet e com o apoio das empresas Brandt, FMC, De Sangosse, Corteva, Syngenta, Basf e Bayer. “A prioridade da cooperativa é sempre qualificar o produtor para que ele produza de forma mais eficiente e que ele tenha acesso às tecnologias”, enfatizou Gelson Melo de Lima, superintendente de Produção Agropecuária da Cotrijal.

Com 16 horas de aula, entre teoria e prática, os produtores participaram de palestras e dinâmicas e também de estações de conhecimento, divididos em grupos.

Mariah Dupont Mattei, coordenadora de Tecnologia de Aplicação da Cotrijal, comemorou o sucesso desta primeira edição do treinamento, com os produtores engajados na busca pela melhoria das suas aplicações. Ela destacou que o projeto terá sequência ao longo do ano. “A meta é instruir, ainda em 2020, 1000 produtores”, destacou.

Obrigatoriedade de aperfeiçoamento – O programa Aplicação Legal Cotrijal tem como objetivo profissionalizar os produtores com relação a tecnologia de aplicação, buscando maior eficiência, sustentabilidade, assertividade e, consequentemente, melhores resultados através das boas práticas, com segurança no campo.

Ele surgiu antes das Instruções Normativas 05, 06, 08 e 09/2019, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), que preveem regras para a venda e pulverização de herbicidas auxínicos (hormonais) e cadastro das propriedades e produtores. As INs 05 e 06 entram em vigor para todo o Rio Grande do Sul em 1º de junho de 2020. Dentre as exigências, o produtor precisará passar por capacitação e possuir certificado válido.

“A Cotrijal viu um momento oportuno para disseminar informações e ainda atender a demanda da lei. Por isso, todos os produtores que participaram do treinamento receberam certificação válida para cadastro de Aplicadores na SEAPDR”, complementou Mariah.

Revisão de hábitos – O produtor Denilson Roveda, de Vista Alegre-Colorado, esteve atento a cada minuto do curso. “Eu notei que com boas práticas podemos diminuir os custos. Vou melhorar a aplicação lá em casa e entendo que os resultados vão melhorar na hora da colheita. Com certeza, todos que passaram pelo curso estão saindo muito capacitados e com as ideias recicladas”, opinou.

“Com o tempo todos os produtores aplicadores terão que fazer este curso. Então, graças à Cotrijal, nós saímos na frente”, acrescentou Roveda.

Conteúdos importantes para o dia a dia do produtor – Entre os assuntos abordados nos dois dias, estiveram: tecnologia de aplicação de defensivos; tecnologia para aplicação de herbicidas hormonais; pontas de pulverização; tamanhos de gotas; riscos, prejuízos e medidas para controle da deriva; como fazer a manipulação dos defensivos agrícolas adequadamente; limpeza de equipamentos de aplicação; inspeção, aferição e manutenção dos componentes dos pulverizadores; calibração de pulverizadores; avaliação na qualidade da aplicação; interpretação de bula dos defensivos; o que é e como realizar o cadastro das Instruções Normativas SEAPDR nºs 05-06/2019; caderno de campo e registro a pulverização.

Presenças – O vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder, na abertura do treinamento, destacou a importância do trabalho realizado pela cooperativa ao longo dos anos, agora com reforço do programa Aplicação Legal, na orientação ao produtor. Também estiveram presentes durante as atividades o general manager South America da Teejet, Sergio Santos, o coordenador técnico de Validação da Cotrijal, Fernando Geraldo Martins, o Dicamba Portfolio Manager LATAM na Bayer Crop Science, André Menezes, os fiscais da SEAPDR André Ebone e Amaral Albuquerque, e representantes do Senar/RS.

